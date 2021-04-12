Стрельба, нападение с ножом, избиение: подростковый беспредел в Петербурге и Ленобласти

Утром 10 апреля в одной из школ на улице Орджоникидзе в Московском районе Северной столицы раздалась стрельба: девятиклассник принес на уроки пистолет.

Как уточняют в правоохранительных органах, подросток открыл огонь из пневматического пистолета в школьной раздевалке, где в тот момент находились и другие ученики. К счастью, обошлось без пострадавших. О происшествии в полицию заявила учительница — хулигана отпустили под обязательство о явке.

При этом по версии самого школьника он не стрелял из пистолета и вообще принес его в школу только для того, чтобы показать друзьям. Мальчик рассказал, что нашел оружие в гараже, принадлежащем матери, и хотел продать — уже нашел потенциального покупателя на «Авито». Уголовное дело, тем не менее, возбуждено — обстоятельства инцидента установят следователи.

Днем ранее, 9 апреля, в Ленобласти произошел более серьезный инцидент: двое подростков из Волхова подозреваются в покушении на убийство школьника. Юноши 17 и 18 лет заманили младшеклассника в ангар, где ему пришлось пережить ожоги, удушение и несколько выстрелов в голову из пневматики. Мальчику чудом удалось сбежать, и сейчас оба мучителя задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело.

Трагический конфликт между школьниками, который закончился госпитализацией и ножевым ранением, случился 6 апреля в микрорайоне «Южный» Всеволожского района Ленобласти. 14-летний подросток в ходе ссоры получил удар в грудь ножом от старшего, 15-летнего товарища. Поняв, что натворил, обидчик сам помог жертве добраться домой. Позже, однако, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемый же после опроса сотрудниками полиции был передан родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.