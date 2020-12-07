В Петербурге задержали подростков, жестоко избивших мужчину на Гороховой улице

По предварительным сведениям, двое подростков избили 46-летнего петербуржца за то, что он хотел познакомиться с их 15-летней подругой.

В пятницу, 4 декабря, около 3 часов ночи на Гороховой улице обнаружили пьяного и избитого мужчину в бессознательном состоянии. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами. Спустя два дня, 6 декабря, полицейские задержали подозреваемых в совершении преступления — ими оказались девятиклассник и 20-летний молодой человек.

По версии правоохранителей, ночью 4 декабря указанные подростки гуляли по Невскому вместе со своими друзьями — 15-летней девушкой и парнем. Мимо них прошел мужчина, который попросил закурить и пообщался с ребятами, после чего двинулся своей дорогой. Однако девушка, после того как прохожий скрылся, сказала, что он взял у нее номер телефона, чтобы «продолжить знакомство».

Тогда молодые люди решили проучить петербуржца и попросили подругу назначит ему встречу на Гороховой улице в ближайшее время. Когда тот подъехал к месту встречи, один из подростков напал на него со спины, ударив по голове. Затем друзья продолжили методично избивать мужчину, пока девушка и её друг ожидали неподалеку. Подростки остановились, только когда испугались, что пострадавший мог умереть. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на детской площадке на проспекте Просвещения мужчина сломал руку 14-летнему обидчику своего сына.