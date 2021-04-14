Новый механизм госзакупок может привести к дефициту лекарств

Пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения правила «второй лишний». Об этом предупредили правительство ведущие фармобъединения и общественные организации, сообщают «Известия».

Такой порядок подразумевает, что на аукционах в «почёте» те фарморганизации, у которых производство полного цикла в ЕАЭС. Похожее правило госзакупок хочет ввести Минпромторг.

Эти решения рискованы для пациентов, считают во Всероссийском союзе пациентов, который тоже подписал обращение против недавнего правила. Так уменьшается возможность выбора препаратов. При этом речь идет о госзакупках и для амбулаторного звена и стационаров.

Действующее правило «третий лишний» уже забраковало целый ряд лекарств. Если появятся нежелательные реакции на купленный препарат пациентам придётся доказывать свое право на другой. Тогда в закупке могут отказать.

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