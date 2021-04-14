Замглавы МИД Панкин обозначил план действий в случае отключения от SWIFT

Замглавы МИД Панкин обозначил план действий в случае отключения от SWIFT
Вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается. Фото: pixabay

Россия будет задействовать другие возможности, если ее отключат от SWIFT, но пока она не отказывается от этой системы, сообщил замглавы МИД Александр Панкин РИА Новости.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Ею пользуются более 10 тысяч организаций во всех странах мира.

По словам Панкина, вопрос о возможных партнерах на случай отключения SWIFT пока не обсуждается. Так далеко они «ещё не заглядывают».

Ранее Панкин заявил, что в России возможно придумают альтернативу SWIFT системы.

Глава МИД Сергей Лавров ранее говорил, что у России есть большие перспективы в работе с другими странами по отказу и по переходу на национальные или альтернативные американской валюты.

В прессе часто всплывает информация, что РФ могут отключить от системы SWIFT в качестве санкций.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Египет арестовал перекрывшее Суэцкий канал судно до выплаты $916 млн.
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