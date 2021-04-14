Египет арестовал перекрывшее Суэцкий канал судно до выплаты $916 млн

Египетские власти официально арестовали контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал Суэцкий канал. Причиной стала задержка с выплатой компенсации зафрахтовавшей его компании.

Как сообщает портал Al-Youm Al-Sabia, снятый с мели контейнеровоз будет оставаться в районе Большого горького озера посреди канала, пока не будут завершены следственные мероприятия, назначена и согласована сумма компенсаций. Общий размер ущерба оценивается в $1 млрд.

При этом фрахтователь Ever Given должен взять на себя 90% от предложенной суммы возмещения убытков, включая шестидневную остановку навигации, причиненный каналу материальный ущерб и затраты на снятие судна с мели. Всего порядка $900 млн.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа причина инцидента с блокировкой Суэцкого канала.