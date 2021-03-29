Названа причина инцидента с блокировкой Суэцкого канала

Потери от перекрытия Суэцкого канала достигли почти $10 млрд. Фото: Скриншот: Twitter @marceldirsus

Потери от перекрытия Суэцкого канала достигли почти $10 млрд. Фото: Скриншот: Twitter @marceldirsus

Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш озвучил причину инцидента с судном-контейнеровозом Ever Given, который ранее заблокировал канал.

Он исключил, что причиной случившегося могла стать диверсия на этом корабле, сообщает РИА «Новости».

Мамиш назвал ветер и плохие погодные условия причиной произошедшего.

Напомним, 23 марта, контейнеровоз, зафрахтованный тайваньской компанией Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале, полностью перекрыв движение по воде. Судно оказалось на мели, сбившись с курса, к чему, в свою очередь, привел сильный ветер.

Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 млрд долларов.

Суэцкий канал — один из важнейших торговых путей мира, через который проходит примерно 10 процентов международной торговли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соглашение о создании современного порта и линии контейнерных перевозок по Северному Морскому пути было подписано в Санкт–Петербурге на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».