В морском порту Петербурге не пропустили более 55,5 тонн семян кунжута

В морском порту Петербурге не пропустили более 55,5 тонн семян кунжута
В документах не было всех необходимых данных. Фото: Pixabay

В сертификатах продукции была неполная информация, поэтому ее не смогли ввезти на территорию России.

В морском порту Санкт-Петербурга не пропустили более 55,5 тонн семян кунжута. У продукции имелись фитосанитарные сертификаты, но в них не было всей необходимой информации. Об этом сегодня, 14 апреля, в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Известно, что семена отправили из Индии в адрес занимающихся оптовой торговлей пищевой продукцией и кондитерских изделий из Ленинградской и Калининградской областей. В документах не было указано, где добывали семена, поэтому выпустить обе партии запретили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор проверил 400 тонн арахиса в морском порту Петербурга.

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