Россельхознадзор проверил 400 тонн арахиса в морскому порту Петербурга

Сотрудники ведомства не выявили нарушений и выпустили грузы на территорию России. Фото: pixabay

Сотрудники ведомства не выявили нарушений и выпустили грузы на территорию России. Фото: pixabay

Инспекторы управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль крупной партии арахиса, прибывшей из Южной Америки.

Как сообщает пресс-служба управления ведомства, в морской порт Петербурга прибыли четыре партии лущеного и бланшированного арахиса из Аргентины и Бразилии. Общий вес груза составил 400 тонн.

Около 50 тонн арахиса поставили компании из аргентинского города Кордова. Его заказали оптовые фирмы из Москвы и Подмосковья. Еще 350 тонн прибыли из бразильского города Сан-Паулу в адрес оптового предприятия из Ленобласти.

Сотрудники ведомства не выявили нарушений и выпустили грузы на территорию России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 43 тонн орехов проверили инспекторы Россельхознадзора границе с Финляндией.