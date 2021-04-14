Перерыв в год: между Петербургом и Прагой возобновляется авиасообщение

В прошлом году из Петербурга стало невозможно улететь в Прагу в связи с пандемией, однако авиасообщение возобновляется. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани Пулково.

Отмечается, что авиакомпания «Smartwings»уже с 29 апреля будет выполнять рейсы из города на Неве в Прагу два раза в неделю.

Из столицы Чехии в Петербург самолёты будут вылетать 11:20, в четверг и воскресенье. При этом прибудут в 14:40. В обратном направлении они проследуют в 15:30. Прилет же планируется в 17:00.

Приобрести билет до Чехии можно уже сейчас.

Помимо этого есть возможность купить страховку для поездки с покрытием расходов по заболеванию ковид-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цена авиабилетов по России выросла до 120%, цены сравниваются с 2019 годом, потому что в прошлом году подорожание перелётов не приводило к изменению спроса.