Уборочная техника пока не добралась до Приморского и Калининского районов

Уборочная техника пока не добралась до Приморского и Калининского районов
В городе началась уборка улиц и дорог. Фото: gov.spb.ru

Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 15 апреля дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, уборочная техника убирает улицы в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. В Приморском и Калининском районе концентрация вышедшей на уборку техники ниже.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.

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