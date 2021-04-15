В России могут подорожать сладости

Эксперты отмечают, что замечен рост затрат на сырье – цены выросли в том числе на сахар и какао-порошки.

В России могут подорожать сладости. О намерении поднять цены сообщили сразу несколько компаний, о чем пишет РБК, ссылаясь на собственные источники. Производители сладостей отмечают, что стоимость продукции вырастет из-за постоянного подорожания сырья. Известно, что сахар подорожал на 100%, а какао-порошки – на 30-40%.

Эксперты считают, что стоимость растет в том числе из-за Китая, который начал резко закупать сырье огромными объемами, что привело к мировому дефициту. Также некоторые производители отметили, что подорожал картон для упаковки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России предрекли рост цен на майонез. В Минсельхозе заявили, что новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли позволят сохранить необходимую рентабельность производства майонезов и соусов, а также обеспечить стабильный уровень цен на продукцию.