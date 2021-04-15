ГАТИ сообщила о новых дорожных ограничениях в Петербурге

Автомобилистов Петербурга с 16 и 17 апреля ждут новые ограничения дорожного движения по девяти адресам.

Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция, работы по прокладке инженерных сетей закроют движение по участку Полевой Сабировской улицы от Аэродромной улицы до Рубежной улицы. Работы будут проводиться с 21:00 16 апреля до 06:00 19 апреля.

С 17 апреля по 9 мая будет ограничено движение по Октябрьской набережной от Приневской улицы до проспекта Большевиков. В апреле «Водоканал» будет восстанавливать благоустройство после прокладки водопровода. С 17 по 25 апреля будет ограничено и закрыто движение по улицам в районе Малого проспекта П.С. и Малой Разночинной улицы.

Кроме того, с 17 апреля по 1 июня дорожные работы затруднят движение по Приморскому шоссе в поселке Лисий Нос (по Лисьеносовскому путепроводу).

С 17 по 19 апреля и с 24 по 26 апреля будет закрыт проезд по проспекту Ленина в Красном Селе от улицы Юных Пионеров к улице Равенства.

Также с 20 апреля по 3 мая ограничат движение по проспекту Ленина от Боровой улицы до Рабочей улицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вводятся ограничения движения в связи с проведением легкоатлетического пробега.