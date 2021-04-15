Замглаву «Альянса врачей» арестовали за организацию акции у колонии блогера Алексея Навального

Петушинский районный суд Владимирской области арестовал на восемь суток заместителя главы профсоюза «Альянс врачей» (внесен Минюстом в реестр иноагентов), хирурга Сергея Рыбакова, потому как он «создавал помехи» близ Исправительной колонии-2 в Покрове. Об этом рассказывает правозащитный центр «Апология протеста».
Известно, что в данной колонии отбывает свой срок блогер и оппозиционер Алексей Навальный. Так, собравшиеся у ИК-2 хотели, чтобы Навальному оказали медицинскую помощь. При этом сам хирург Рыбаков на акции не присутствовал.
Началом обвинения стали два видео выложенные на YouTube. В них Сергей Рыбаков публично и во все услышанье просит граждан побывать 6 апреля около ИК-2.
Таким образом, следствие увидело в действиях Рыбакова препятствие для движения транспортных средств, сотрудников, а также посетителей учреждения.
То есть в течение несколько часов соответствующее функционирование было приостановлено.
После этого Рыбакова признанали виновным по статье «Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».
Однако отмечается, что Рыбакова вообще не было у колонии в это время.
А задержали его уже 14 апреля у отдела полиции в Петушках. Там он приветствовал ранее арестованных участников акции.
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