Замглаву «Альянса врачей» арестовали за организацию акции у колонии блогера Алексея Навального

Рыбаков под арестом на восемь дней. Фото: скриншот Instagram

Рыбаков под арестом на восемь дней. Фото: скриншот Instagram

Петушинский районный суд Владимирской области арестовал на восемь суток заместителя главы профсоюза «Альянс врачей» (внесен Минюстом в реестр иноагентов), хирурга Сергея Рыбакова, потому как он «создавал помехи» близ Исправительной колонии-2 в Покрове. Об этом рассказывает правозащитный центр «Апология протеста».

Известно, что в данной колонии отбывает свой срок блогер и оппозиционер Алексей Навальный. Так, собравшиеся у ИК-2 хотели, чтобы Навальному оказали медицинскую помощь. При этом сам хирург Рыбаков на акции не присутствовал.

Началом обвинения стали два видео выложенные на YouTube. В них Сергей Рыбаков публично и во все услышанье просит граждан побывать 6 апреля около ИК-2.

Таким образом, следствие увидело в действиях Рыбакова препятствие для движения транспортных средств, сотрудников, а также посетителей учреждения.

То есть в течение несколько часов соответствующее функционирование было приостановлено.

После этого Рыбакова признанали виновным по статье «Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Однако отмечается, что Рыбакова вообще не было у колонии в это время.

А задержали его уже 14 апреля у отдела полиции в Петушках. Там он приветствовал ранее арестованных участников акции.

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