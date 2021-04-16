Основатель Finstar Олег Бойко приобрел петербургский банк «Сиаб»

Предприниматель Олег Бойко купил петербургский «СИАБ», сообщается на сайте холдинга Finstar Financial Group.

Цена не указывается. В холдинге отметили, что будут развивать новые ветви бизнеса — кредитование физлиц и малого бизнеса и новую платформу.

Бойко выбрал банк «СИАБ» по 2 причинам. Первая причина: это небольшая компания, в которой не придется существенно перестраивать работу. Вторая причина: наличие стабильной клиентской базы, и теперь они могут начать работать с новыми цифровыми продуктами. В ближайшие 3 года они планируют вложить около 50 миллионов долларов.

Олег Бойко с 2005 года входит в список 100 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двадцать обысков проходят в Санкт-Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности.