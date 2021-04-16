Лесозаготовитель из Волхова погасил задолженность в размере 1,5 миллиона рублей

Задолженность по аренде за пользование лесами компания «Прогресс» погасила в полностью. Фото: pixabay.com

Задолженность по аренде за пользование лесами компания «Прогресс» погасила в полностью. Фото: pixabay.com

Волховская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере лесопользования. Оказалось, что организация «Прогресс» нарушила аренду и не оплатила пользование лесами.

Задолженность по аренде за пользование лесами компания «Прогресс» погасила в полностью и внесла тем самым в федбюджет 1,5 миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволжске пришли чинить домофон и украли деньги. В полицию обратился пенсионер 1949 года рождения, пенсионер, проживающий по улице Плоткина 3, с заявлением о том, что 7 января около 16:00 двое неизвестных мужчин, представившись работниками ТСЖ, под предлогом установки домофона получили 25 000 рублей.

После ухода неизвестных было обнаружено, что с его банковской карты ПАО «Сбербанк» было списано 27 000 рублей. Домофон так и не заменили.