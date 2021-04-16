Под Волховом ликвидировали нелегальный выезд для лесовозов

С 15 апреля на региональных дорогах начался 2 этап весенней просушки. Фото: Gazeta.SPb.ru

С 15 апреля на региональных дорогах начался 2 этап весенней просушки. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Ленобласти эвакуировали автомобили нарушителей, которые в неустановленных местах провозили лес на тяжёлой технике, сообщает «Фортпост».

На штрафстоянку увезли автомобили с лесом, располагавшиеся в Выборгском районе. Водитель одного лесовоза отказался проходить весконтроль. В итоге, составили протоколы, а технику увезли эвакуаторы.

На дороге Теребочево — Хотово в Волховском районе дорожники продолжили убирать выезды для большегрузов.

С 15 апреля на областных дорогах начался 2 этап весенней просушки. Движение лесовозов ограничивается в разных районах. Штраф за перегруз достигает 400 тысяч рублей, а задержанные машины эвакуируются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура заинтересовалась отключением газа в 17 домах в Сертолово. В местной администрации сказали, что сбой произошёл из-за ремонтных работ по контракту.