Прокуратура заинтересовалась отключением газа в 17 домах в Сертолово

Около полудня 15 апреля в городе Сертолово произошёл сбой газоснабжения. Без газа остались 17 домов. В них живёт около 150 человек. Проблема привела к отсутствию отопления, горячей воды и возможности приготовить еду, сообщает 47news.

В местной администрации сказали, что сбой произошёл из-за ремонтных работ по контракту

По словам главы администрации Юрия Ходько, устраняли аварию всю ночь. К утру газ вернули.

Всеволожская прокуратура проводит проверку. Восстановление нарушенных прав сертоловцев поставлено на контроль.

«Газпром газораспределение Ленобласти» не прокомментировал произошедшее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали подозреваемую в изготовлении порнографических материалов с несовершеннолетними. Подозреваемая, в одной из соцсетей, распространяла и демонстрировала порнографические материалы с изображением детей.