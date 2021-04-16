Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при проведении работ по капитальному ремонту на набережной канала Грибоедова

Прокуратура организовала проверку по факту падения ограждения зоны проведения работ по капремонту фасада на набережной канала Грибоедова, 7.

Ведомство проверит исполнение требований ФЗ при работе подрядорганизации. Прокуратура оценит движения НО «Фонд-Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», проконтролировав работу подрядчика.

Если будут основания, будут приняты меры реагирования ведомства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строительный забор обрушился на автомобили и людей на Грибоедова. Все случилось сегодня утром на набережной канала Грибоедова. Порыв сильного ветра обвалил пешеходную галерею по всей длине. В этот момент рядом с конструкцией проходили люди. Один из прохожих успел отскочить к ограждению набережной. Однако несколько человек попали в зону обрушения.