Строительный забор обрушился на автомобили и людей на Грибоедова

В центре Петербурга произошло обрушение строительного забора, который был построен вокруг исторического комплекса Конюшенного ведомства. Конструкция рухнула на припаркованные вдоль тротуара автомобили и прохожих.

Все случилось сегодня утром на набережной канала Грибоедова. Порыв сильного ветра обвалил пешеходную галерею по всей длине. В этот момент рядом с конструкцией проходили люди. Один из прохожих, судя по кадрам видео 78.ru, успел отскочить к ограждению набережной. Однако несколько человек попали в зону обрушения.

Кроме того строительный забор свалился на ряд припаркованных машин. Как сообщили в пресс-службе администрации Центрального района, в результате инцидента пострадали шесть автомобилей. Информация о травмированных людях не поступала.

Сейчас на месте работает полиция и ЖКС №1 Центрального района, на чьей территории находится здание.

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