В Петербурге на вход и выход работает станция метро «Садовая»

В Петербурге на вход и выход работает станция метро &#171;Садовая&#187;
"Садовая" работает в прежнем режиме. Фото:Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице на данный момент уже можно спуститься в метрополитен, зайдя в вестибюль «Садовой». Об этом сообщается в социальной сети «Метро Петербурга».

В 19:25 «Садовая» работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что станция «Садовая» пятой линии Петербургского метрополитена, также известная как Фрунзенско-Приморская или фиолетовая ветка была закрыта на вход.

Известно, что станцию закрыли только на вход в связи с остановкой второго эскалатора. В него попал посторонний предмет.

При этом первый эскалатор находится на капитальном ремонте, а третий эскалатор работает только на подъем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в метро Петербурга повесят карты с указанием мест для занятий спортом. При этом, когда именно карты появятся в подземке – не уточняется.

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