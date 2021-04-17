Стало известно о смерти актрисы из Гарри Поттера из-за рака

Хелен Маккрори было всего 52 год.

В пятницу, 16 апреля, стало известно о смерти британской актрисы театра и кино Хелен Маккрори. Она долгое время боролась с раком, но в итоге скончалась. Ей было всего 52 год. Трагичной новостью поделился супруг актрисы Дэмиэн Льюис в Twitter-аккаунте.

Он отметил, что Маккрори умерла так же, как и жила – бесстрашно. Льюис подчеркнул, что очень любил жену и что ему повезло знать такого человека. Он выразил ей благодарность за все, что однажды случалось.

«Она умерла так же, как и жила. Бесстрашно. Боже, мы любили ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни. Она так ярко пылала. Иди на небеса, малышка, и спасибо тебе»,

— написал мужчина.

Напоминаем, что Маккрори снималась в фильмах о Гарри Поттере, а также в «Острых козырьках», «Хранителем времени», «Докторе Кто».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Руперт Гринт признался, что смотрел всего три фильма про Гарри Поттера.