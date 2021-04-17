На Дворцовой набережной на глазах у водителей сгорела «Ауди»

На Дворцовой набережной на глазах у водителей сгорела &#171;Ауди&#187;
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Дворцовой набережной в Петербурге загорелся автомобиль. Причины случившегося выясняются.

Происшествие случилось в субботу, 17 апреля, около 01:30 у Эрмитажного театра. Кадры с места ЧП публиковали в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что пламя охватило всю переднюю часть автомобиля марки «Ауди». К тому моменту на месте происшествия уже работали пожарные. Очевидцы засняли как минимум одну пожарную машину.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар на «Невской мануфактуре» окончательно ликвидировали. На тушение огня ушло четыре дня.

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