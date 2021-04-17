Экипаж МКС успешно вернулся на Землю после полугода на орбите

Три члена экипажа МКС на космическом корабле «Союз МС-17» успешно приземлились в степи Казахстана.

Космонавты приземлились в субботу, 17 апреля, в казахстанской степи неподалеку от города Жезказган. На Землю вернулись россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Далее россияне отправятся в подмосковный Звездный городок, а астронавт — в Соединенные Штаты.

Космический корабль «Союз МС-17» отстыковался от МКС в 04:34 по московскому времени. Сейчас на станции остаются семь членов экипажа: российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и японец Соити Ногути.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ракета «Союз» вывела космический корабль «Ю.А. Гагарин» на орбиту.