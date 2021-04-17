Российские фигуристы впервые в истории выиграли золото на командном чемпионате мира

Российская сборная победила на командном чемпионате по фигурному катанию. Фото: скриншот Instagram

Российская сборная победила на командном чемпионате по фигурному катанию. Фото: скриншот Instagram

Российская сборная стала победителем командного чемпионата по фигурному катанию в Японии. Фигуристы впервые в истории выиграли этот турнир.

Командный чемпионат по фигурному катанию прошел в субботу, 17 апреля, в Осаке. Первое место среди женщин, представляющих произвольную программу, заняла чемпионка мира Анна Щербакова — 160,58 балла. Второе место досталось японке Каори Сакамото (150,29). Третье место заняла россиянка Елизавета Туктамышева (146,23).

Российская команда досрочно выиграла турнир после выступления Туктамышевой. Сборная завершила соревнование с 125 очками, опередив на 15 баллов американцев. Тройку лучших замкнула команда Японии — 107 очков.

Призовой фонд World Team Trophy составил $1 млн. Сборная РФ, как победитель турнира, получит $200 тысяч.

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