Российские фигуристы впервые в истории выиграли золото на командном чемпионате мира

Российские фигуристы впервые в истории выиграли золото на командном чемпионате мира
Российская сборная победила на командном чемпионате по фигурному катанию. Фото: скриншот Instagram

Российская сборная стала победителем командного чемпионата по фигурному катанию в Японии. Фигуристы впервые в истории выиграли этот турнир.

Командный чемпионат по фигурному катанию прошел в субботу, 17 апреля, в Осаке. Первое место среди женщин, представляющих произвольную программу, заняла чемпионка мира Анна Щербакова — 160,58 балла. Второе место досталось японке Каори Сакамото (150,29). Третье место заняла россиянка Елизавета Туктамышева (146,23).

Российская команда досрочно выиграла турнир после выступления Туктамышевой. Сборная завершила соревнование с 125 очками, опередив на 15 баллов американцев. Тройку лучших замкнула команда Японии — 107 очков.

Призовой фонд World Team Trophy составил $1 млн. Сборная РФ, как победитель турнира, получит $200 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Тутберидзе не подтвердила переход Трусовой в её команду.

командный чемпионат мира по фигурному катанию победа сборная россии фигурное катание


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следователи выяснят, кто разлил мазут на берегу карьера возле деревни Керро
Ребенок на велосипеде попал под машину на Ольховой улице
Шесть машин устроили ДТП на Большеохтинском мосту
На Кубани разбился вертолет Ми-2, пилот погиб
Российские фигуристы впервые в истории выиграли золото на командном ...
Задержанному в Петербурге украинскому консулу дали трое суток, чтобы ...
Дрозденко решил «водный» вопрос Новогорелово, с которым не ...
Летом в Кировском районе откроется спортивный бассейн