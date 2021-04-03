Тутберидзе не подтвердила переход Трусовой в её команду

Слухи о возвращении фигуристки Александры Трусовой в команду Этери Тутберидзе пока не нашли подтверждения. Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию сообщила, что это лишь слух.

«Нет, ничего я не подтверждаю», — сообщила Этери Тутберидзе РЕН ТВ.

Тутберидзе отметила, что директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев не разговаривал с ней. Именно от него поступила информация, что Трусова переходит из «Ангелов Плющенко» к Тутберидзе

Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко, в команде которого тренируется Александра Трусова, назвал рассказ Лайшева шуткой на 1 апреля. Александра же сказала, что ей нравится в «Ангелах Плющенко». К Плющенко Трусова перешла в середине прошлого года.

Под руководством Плющенко Трусова уже победила на двух этапах Кубка России, заняла четвертое место на московском этапе Гран-при.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигуристка Косторная вернулась от Плющенко к Тутберидзе.