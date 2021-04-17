Пока Бузова льет слезы: что сказал Манукян, проходя детектор лжи

Пока Бузова льет слезы: что сказал Манукян, проходя детектор лжи
Давид Манукян. Фото: скриншот instagram

Несмотря на то, что телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, известный как Дава, расстались несколько месяцев назад, поклонники продолжают следить за их отношениями и подмечать даже мелочи. Пока певицу до истерик доводят расспросы о романе, Дава успел сделать несколько признаний, проходя детектор лжи. В них фанаты услышали подтверждение некоторых из своих теорий.

Давид Манукян стал героем YouTube-шоу «Дебаты-Кандидаты» на канале «Новые люди». Блогер должен был пройти детектор лжи. Многие из вопросов, как и можно было бы ожидать, коснулись его личной жизни. У артиста спросили, считает ли он себя бабником. На это блогер ответил утвердительно. Поклонников зацепила формулировка.

Дава с партнершей по танцам. Фото: www.instagram.com/dava_m

«Теперь да, считаю», — так ответил Манукян.

Поклонники решили, что такой вывод он сделал после отношений с Ольгой Бузовой, в романе с которой он разочаровался.

Фанаты решили, что теперь Дава не пренебрегает случайными связями.

Блогер также успел сообщить, что не собирается дружить с бывшими возлюбленными.

Дава. Фото: www.instagram.com/dava_m

Манукян заинтриговал поклонников, сам задав вопрос специалисту. Он спросил, как проверить, изменяла ли ему девушка.

Поклонники продолжают строить догадки в поисках ответа на вопрос, что же произошло между Давой и Бузовой.

Дава. Фото: www.instagram.com/dava_m

Отношения между ними казались идеальными. Они вместе отдыхали, он водил телеведущую в рестораны и баловал роскошными подарками. Незадолго до разрыва они устроили свадебную церемонию на Мальдивах. Юридической силы она не имеет, но для пары могла означать многое.

Дава и Ольга Бузова. Фото: www.instagram.com/dava_m

Расстались молодые люди вскоре после дня рождения Ольги Бузовой. Певица заявила, что Дава оскорблял, даже бил ее и оскорблял.

Такими заявлениями она спровоцировала мать блогера на жесткий ответ, которая назвала ее девушкой легкого поведения и обвинила в пристрастии к алкоголю.

Дава с матерью и Ольгой Бузовой. Фото: www.instagram.com/dava_m

Совсем недавно Манукян стал причиной слез Бузовой. На вручении премии «Жара» Ксения Собчак и Филипп Киркоров довели ее, расспрашивая о бывшем. Певица держалась стойко, но все закончилось слезами за кулисами. Некоторое время телеведущая была даже в ссоре с Филиппом Киркоровым, с которым она успела за последние годы подружиться. Звезда «Дома-2» удаляла короля российской эстрады из числа подписчиков в Instagram.

дава давид манукян ольга бузова отношения шоубиз


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пока Бузова льет слезы: что сказал Манукян, проходя детектор лжи
Прокуратура начала проверку после падения лепнины в коляску с ребенком
Массовое ДТП спровоцировало пробку на Большеохтинском мосту
Кто такая фаворитка принца Филиппа, которой приписывали роман с мужем ...
Лепнина здания в Петербурге обрушилась на коляску с ребенком
В воскресенье воздух в Ленобласти прогреется до +16
Макрон после встречи с Зеленским хочет побеседовать с Путиным
Более 150 больных коронавирусом остаются на аппарате ИВЛ в стационарах Петербурга