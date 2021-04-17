Пока Бузова льет слезы: что сказал Манукян, проходя детектор лжи

Несмотря на то, что телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, известный как Дава, расстались несколько месяцев назад, поклонники продолжают следить за их отношениями и подмечать даже мелочи. Пока певицу до истерик доводят расспросы о романе, Дава успел сделать несколько признаний, проходя детектор лжи. В них фанаты услышали подтверждение некоторых из своих теорий.

Давид Манукян стал героем YouTube-шоу «Дебаты-Кандидаты» на канале «Новые люди». Блогер должен был пройти детектор лжи. Многие из вопросов, как и можно было бы ожидать, коснулись его личной жизни. У артиста спросили, считает ли он себя бабником. На это блогер ответил утвердительно. Поклонников зацепила формулировка.

«Теперь да, считаю», — так ответил Манукян.

Поклонники решили, что такой вывод он сделал после отношений с Ольгой Бузовой, в романе с которой он разочаровался.

Фанаты решили, что теперь Дава не пренебрегает случайными связями.

Блогер также успел сообщить, что не собирается дружить с бывшими возлюбленными.

Манукян заинтриговал поклонников, сам задав вопрос специалисту. Он спросил, как проверить, изменяла ли ему девушка.

Поклонники продолжают строить догадки в поисках ответа на вопрос, что же произошло между Давой и Бузовой.

Отношения между ними казались идеальными. Они вместе отдыхали, он водил телеведущую в рестораны и баловал роскошными подарками. Незадолго до разрыва они устроили свадебную церемонию на Мальдивах. Юридической силы она не имеет, но для пары могла означать многое.

Расстались молодые люди вскоре после дня рождения Ольги Бузовой. Певица заявила, что Дава оскорблял, даже бил ее и оскорблял.

Такими заявлениями она спровоцировала мать блогера на жесткий ответ, которая назвала ее девушкой легкого поведения и обвинила в пристрастии к алкоголю.

Совсем недавно Манукян стал причиной слез Бузовой. На вручении премии «Жара» Ксения Собчак и Филипп Киркоров довели ее, расспрашивая о бывшем. Певица держалась стойко, но все закончилось слезами за кулисами. Некоторое время телеведущая была даже в ссоре с Филиппом Киркоровым, с которым она успела за последние годы подружиться. Звезда «Дома-2» удаляла короля российской эстрады из числа подписчиков в Instagram.