СК возбудил дело из-за гибели ребенка после нападения стаи собак в Башкирии

СК возбудил уголовное дело по факту гибели мальчика в результате нападения бродячих собак в Башкирии.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), «по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Учалинского района своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных», сообщили в пресс-службе регионального управления СК России. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Стая бродячих собак напала на ребенка в Башкирии в селе Сафарово. Инцидент произошел в субботу, 17 апреля. По предварительной информации, собаки напали на четырехлетнего ребенка, который катался на велосипеде по улице Школьная. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Дзержинске семья с ребенком стала заложниками своего американского стаффордширского терьера (амстафф). По словам хозяев, их пес, который обычно был добрым и игривым, внезапно стал агрессивным.