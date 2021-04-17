МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов

Чехия заподозрила Россию в причастности ко взрыву на складе в 2014 году. Фото: Pixabay

Чехия заподозрила Россию в причастности ко взрыву на складе в 2014 году. Фото: Pixabay

Власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российскую дипмиссию в Праге.

«Да, чешская сторона нас уведомила. Посла вызывают сегодня в МИД Чехии», — сообщили в посольстве.

Как пишут европейские СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Власти Чехии подозревают российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.