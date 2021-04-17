Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение властей Чехии о высылке российских дипломатов.

Он отметил, Чехия, принимая такое решение, «идет в русле русофобского фарватера Вашингтона». По его словам, основания для высылки 18 сотрудников дипмиссии из республики «не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года», сообщает РИА «Новости».

По его словам, этот шаг чешской стороны наносит «серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией». Слуцкий также добавил, что ответные меры со стороны России обязательно последуют.

Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов.

Власти Чехии подозревают российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.