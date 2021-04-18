Анна Хилькевич напугала поклонников экстремальной худобой

Анна Хилькевич напугала поклонников экстремальной худобой
Анна Хилькевич обеспокоила фанатов. Фото: скриншот Instagram

Российская актриса Анна Хиькевич поделилась новым фото, напугав поклонников своей худобой.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она снялась в купальнике и шляпе на белоснежном песке вместе с дочками. Подписчиков больше всего поразил внешний вид актрисы.

Анна Хилькевич поделилась фото в купальнике. Фото: скриншот Instagram

Видимо, Хилькевич ждала упреков в излишней худобе, поскольку решила первая высказаться на эту тему.

«Худая, да, в курсе, можно не напоминать», написала актриса.

В комментариях поклонники всё же не оставили без внимания её вес.

«Боже, ешьте больше — совсем худенькая», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Хилькевич рассказала об одном из своих главных страхов и поделилась способом победить его.

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