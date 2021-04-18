В Петербурге за сутки от коронавируса умерли 29 человек

В Петербурге за сутки от коронавируса умерли 29 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 29 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 18 апреля. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, общее число летальных исходов в Северной столице достигло 12 811.

Побороть болезнь удалось за все время пандемии удалось 362 784 петербуржцам. Болезнь за сутки выявили у 695 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 252 человека. Третье место у Подмосковья — 591 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 91 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии в мире выявлено более 139 млн случаев коронавируса.

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