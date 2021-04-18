Летом во Всеволожском районе появится первый в России сафари лодж

С комфортом, но без излишеств, а главное — наедине с природой. Фото: скриншот ЛЕН ТВ24

С комфортом, но без излишеств, а главное — наедине с природой. Фото: скриншот ЛЕН ТВ24

Во Всеволожском районе Ленобласти на площади чуть более двух гектаров разместят комфортабельные домики-палатки на сваях. Главное в данном проекте — абсолютный баланс между человеком и окружением.

Экопроект сафари лодж реализовали на берегу Медного озера. Тропинки там проложены так, чтобы не потоптать кусты с ягодами, а коммуникации проводятся под землей методом прокола. В ходе работ не было срублено ни одно дерево.

Как сообщил телеканал «ЛЕН ТВ24», создатели проекта Юлия Ришар и Виктор Пашигоров рассказала, что уже летом 2021 года гостям предложат отправиться на познавательную экскурсию в лес и заняться йогой. Также будут доступны весельные лодки, сабборды, каяки, экотропа и семейный спортивный маршрут.

Для размещения создатели проекта выбрали лоджи — некапитальные строения из блоков на винтовых сваях. Для отдыхающих построили 17 таких домиков. С собой для отдыха привозить ничего не нужно, гостей обеспечат всем необходимым.

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