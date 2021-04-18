В Петербурге иностранец угнал Lexus с автомойки, но далеко не уехал

Угонщик наехал на бордюрный камень у дома 7 на улице Щербакова. Затем вернул машину на автомойку. Фото: скриншот GoogleMaps

Угонщик наехал на бордюрный камень у дома 7 на улице Щербакова. Затем вернул машину на автомойку. Фото: скриншот GoogleMaps

Сотрудники полиции задержали мужчину, который попытался угнать машину с автомойки Приморского района Петербурга.

Инцидент произошел 17 апреля. По предварительной информации, 33-летний мигрант из среднеазиатского государства угнал Lexus ES250 с территории автомойки у дома 11 по улице Главная, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Однако далеко на угнанной машине он не уехала. У дома 7 по улице Щербакова его настиг бордюр и металлическое ограждение.

После случившегося ДТП угонщик решил вернуть машину обратно на автомойку. Автомобиль вернули владельцу.

Самого угонщика задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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