Петербург может принять дополнительные матчи Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отдать Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы.

В понедельник УЕФА должен принять решение по судьбе матчей ЕВРО-2020 в Бильбао, Дублине и Мюнхене, власти которых пока не подали подтверждение о допуске зрителей на трибуны, сообщает Daily Mail.

При этом Дублин лишится статуса города-хозяина турнира, поэтому нужно будет найти альтернативные стадионы для трех матчей группового этапа (Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша), а также игры 1/8 финала.

Как пишет издание, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы Северная столица получила дополнительно несколько матчей.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля прошлого года, но из-за пандемии проведение матчей перенсли на год. Планируется, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в связи с непростой эпидемиологической обстановкой границы со многими странами остаются закрытыми. Поэтому нет смысла отбирать волонтеров из иностранных государств – может получиться так, что они не смогут прилететь.