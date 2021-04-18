Мясников рассказал, чем опасны российские курорты

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россияне перестали обращать внимание на другие болезни, кроме коронавируса.

Он напомнил о вспышках ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки, которые возникают в летний сезон на российских морских курортах.

Врач предупредил, что в местах массовых скоплений туристов из разных регионов может быть неблагоприятная эпидемиологическую обстановку.

«И сверх того — ковид, который на сегодня достиг своей, вероятно, низшей точки распространения по России и дальше будет только расти», — пишет Мясников в Telegram-канале.

Перед отпуском врач посоветовал прививаться от коронавируса, гепатитов А и Б, от столбняка при отсутствии прививки за последние десять лет, а детям делать прививки от ротовируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в первую очередь вакцину от COVID-19 нужно вводить людям старше 65 лет и лицам, у которых в анамнезе есть хронические заболевания. Об этом рассказал главврач ГКБ имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников. По его словам, хронических заболеваний препарат не обостряет.