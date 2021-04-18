В потасовке Богомолова с фанатом Собчак увидели конец их брака

В потасовке Богомолова с фанатом Собчак увидели конец их брака
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

Муж телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов набросился на поклонника прямо на премьере фильма. Режиссер защитил супругу от навязчивого фаната. Аудитория, впрочем, поспешила увидеть в пострадавшем «любовника Собчак» и начала предвещать конец супружеского союза.

Инцидент произошел в одном из московских кинотеатров. В какой-то момент Богомолов оттолкнул мужчину от жены, а затем потребовал, чтобы тот не приближался к ней. После этого охрана вывела неизвестного из кинотеатра. После Богомолов на ТВ заявил, что не позволит никому обижать супругу. При этом он назвал мужчину «сумасшедшим» и уточнил, что тот распускал руки.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

После появились слухи о том, что напал Богомолов не на навязчивого поклонника, а на «любовника» Собчак. Так якобы мужчину назвал его друг, который в момент инцидента был рядом.

Поставили крест на браке

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

Отметим, что многие поклонники уже давно не верят в брак телеведущей и режиссера. Аудитория обратила внимание на то, что пара редко публикует совместные фотографии. Так фанаты решили, что супруги не так много времени проводят вместе.

СМИ публикуют мнения психологов, которые утверждают, что этот союз будет недолгим. Специалисты указывают на то, что у Собчак и Богомолова с самого начала были разные взгляды на любовь. Некоторые утверждали даже, что между парой и вовсе не было любви, а они приняли желаемое за действительность. Указывалось также на то, что Богомолов якобы видит себя в отношениях как главу семьи, что приводит к доминированию. Телеведущая же не собирается сдавать свои позиции. В таких отношениях партнеры могут сохранять дистанцию.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

Экс-балерина Анастасия Волочкова и вовсе заявляла, что брак Собчак с Богомоловым – фиктивный.

Некоторые также обращали внимание на то, что Собчак по рождению принадлежит к элите страны, и брак с режиссером якобы можно назвать неподходящим для нее.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

К слову сама Собчак уже отреагировала на предположения о скором разводе. Один из аргументов, которые публиковались в СМИ, Собчак высмеяла в своем Telegram-канале. Она обратила на то, как подтверждение слухов о разводе увидели в том, что ее супруг появился на траурном мероприятии один.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, что Ксения Собчак вышла за режиссера Константина Богомолова в 2019-м году. Их свадьба наделала немало шума. Пара разъезжала по Москве в катафалке, венчалась в церкви, а невеста танцевала стриптиз.

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