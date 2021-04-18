Бывший президент Эстонии призвал запретить въезд россиянам в Европу

Экс-президент Эстонии призвал запретить въезд всем россиянам в Европу. Фото: unsplash

Экс-президент Эстонии призвал запретить въезд всем россиянам в Европу. Фото: unsplash

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выступил с предложение запретить въезд в Евросоюз для всех россиян.

«Вероятно, необходимо временно запретить все визиты из России, я говорю о любых визитах», — написал он в Twitter.

Он отметил также, что гражданам России нужно заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье, потому что «на кону безопасность Европы».

Бывший президент Эстонии добавил, что такая мера ударит по рядовым гражданам РФ, но из-за поведения Москвы «это неизбежно».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макаров раскритиковал депутатов Петербурга за встречу с главой МИД Финляндии. Спикер отметил, что встреча была тайной, а на таких мероприятиях, как отмечает Макаров, дипломаты проводят враждебную политику.