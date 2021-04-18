В России новостройки могут снова подорожать

Сейчас средняя стоимость одного квадратного метра составляет 95,12 тысяч рублей.

Эксперты считают, что цены на новостройки в России могут вырасти в ближайшее время. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Средняя стоимость квадратного метра нового жилья в крупнейших городах России составляет чуть больше 95 тысяч рублей. Они считают, что цены продолжат расти, несмотря на временное затишье. Аналитики также добавили, что за месяц стоимость жилья выросла на 1,4%, а за год – на 22,8%.

Цены не будут стабильными до тех пор, пока правительство не объявит об окончательном решении по поводу продления программы льготной ипотеки. Эксперты мало верят в то, что цены упадут после падения спроса, но вполне возможно, что застройщики будут предлагать клиентам акции и скидки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что квартиры в новостройках Петербурга в начале года подорожали на 7,4%.