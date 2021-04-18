Греция продлевает разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю

Разрешение будет действительно до 26 апреля 2021 года.

Греция продлила разрешение на въезд четырех тысяч россиян в неделю. Оно будет действовать до 26 апреля 2021 года. Решение поддержали семь министерств. Об этом сообщается в официальной «Газете правительства».

Из-за пандемии Греция в марте 2020 года, как и все страны, закрыла границы. С 7 сентября был разрешен въезд для 500 россиян в неделю, с 22 марта количество было увеличено в восемь раз.

Россияне смогут въехать на территорию страну воздушным путем через три аэропорта: Афин, Салоников и Ираклиона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Греции предложили отменить визы для российских туристов. По словам Мариаса, большинство стран Евросоюза уже приостановило шенгенское соглашение, которое требует выдачи виз туристам из России, чтобы они могли ехать в Грецию.