Школьник на скутере разбился в ДТП на перекрестке Новочеркасского и Республиканской

В Красногвардейском районе полиция проводит проверку после госпитализации 12-летнего водителя скутера.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне подросток сел на скутер и поехал кататься по дорогам Петербурга. Около 17 часов вечера на перекрестке Новочеркасского проспекта и Республиканской улицы он проехал на красный сигнал светофора, после чего врезался во внедорожник «Фольксваген Тигуан», который ехал по правилам.

В результате ДТП школьник получил закрытый перелом правой бедренной кости. В тяжелом состоянии его госпитализировали в детскую больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка, открыли уголовное дело. Школьницу увезли в больницу в тяжелом состоянии.