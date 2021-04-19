Дерипаска заявил о 80 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума

Миллиардер заявил, что за последнее время Росстат научился отлично "жонглировать цифрами и манипулировать статистикой». Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Миллиардер заявил, что за последнее время Росстат научился отлично "жонглировать цифрами и манипулировать статистикой». Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал отчёт Росстата о снижении бедности в России в прошедшем году. Служба статистики посчитала россиян, чьи доходы ниже прожиточного минимум. Их оказалось 17,8 млн человек. Дерипаска сообщает, что таких граждан около 80 млн.

Миллиардер заявил, что за последнее время Росстат научился отлично «жонглировать цифрами и манипулировать». Люди теперь вынуждены читать такие «замечательные» отчеты о «победах » над бедностью. Очевидно, что «победы» эти только на бумаге. «Дайте хоть доступную ипотеку», — сказал он.

Напомним, Росстат объявил, что количество граждан с зарплатами ниже прожиточного минимума снизилась до 12,1% в прошлом году. Общее количество бедных по прошлому году 17,8 млн. Счетная палата жалуется, что госмеры по снижению бедности не совсем нацелены, около 20% из малоимущих с 2014 по 2018 год не получали выплат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что принцы Гарри и Ульям помирились на похоронах герцога Эдинбургского.