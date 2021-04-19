В России семьи с детьми получат льготную ипотеку на строительство дома

Теперь правительство расширяет возможность взять такую льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Фото: kremlin.ru

Теперь правительство расширяет возможность взять такую льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Фото: kremlin.ru

Семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку на строительство жилого дома, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Он сообщил, что правительство продолжает президентскую поддержку семей с детьми. Это приоритетная тема.

По мнению Мишустина, в России уже есть ипотечные программы с льготной ставкой. Есть возможность семьям с детьми взять кредит со ставкой до 6% годовых.

Теперь правительство увеличивает возможность взять такую ипотеку и на строительство дома. Оно планирует помочь более 20 тыс. семьям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дерипаска заявил о 80 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума. Миллиардер заявил, что за последнее время Росстат научился отлично «жонглировать цифрами и манипулировать». Люди теперь вынуждены читать такие «замечательные» отчеты о «победах » над бедностью.