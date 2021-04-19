Переломы, ушибы, ЧМТ: в Петербурге за выходные произошло восемь ДТП с участием детей

С приходом весны и потеплением и пешеходам, и автомобилистам необходимо быть особенно внимательными: ролики, велосипеды и самокаты могут стать причиной ДТП. Школьники нередко пренебрегают правилами дорожного движения, стремясь перебежать проезжую часть, не дождавшись зеленого сигнала светофора или вовсе не добежав до пешеходного перехода.

Все вышеперечисленные, вкупе с круглогодичной невнимательностью водителей и пешеходов, а также неизбежной волей случая, заметно увеличивает риски аварий. Так, за последние выходные в Петербурге произошло восемь столкновений с участием детей.

Утром воскресенья в поселке Молодежное Курортного района 40-летняя владелица «Ниссан Альмера», не справившись с управлением, въехала в фонарный столб. Женщина не пострадала, но серьезные травмы получил её 9-летний сын. Мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой груди в состоянии средней тяжести экстренно доставили в больницу святой Марии Магдалины.

В тот же день около пяти часов вечера на перекрестке Новочеркасского проспекта и Республиканской улицы 12-летний подросток за рулем скутера «Хонда» проехал на красный, не предоставив преимущество другим машинам, и столкнулся с «Фольксваген Тигуан» под управлением 40-летнего предпринимателя. В результате мальчик с закрытым переломом правой бедренной кости госпитализирован в детскую больницу №19. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В ДТП на Санкт-Петербургском шоссе в Петергофе с участием трех автомобилей пострадала 13-летняя девочка. Одна из машин от удара вылетела в кювет и задела пешехода. Школьница попала в детскую городскую больницу №1 в тяжелом состоянии. А в восемь вечера 18 апреля на Народной улице попал под машину 14-летний велосипедист. У мальчика диагностировали ушиб бедра, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кто является виновником аварии, пока неизвестно, обстоятельства уточняют правоохранители.

В 11 утра субботы на улице Шаврова в Приморском районе Петербурга 43-летний менеджер на «Форд Фокус» сбила семиклассника, который перебегал дорогу в неположенном месте. Юношу доставили в детскую больницу имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной лба.

На Шлиссельбургском проспекте около 13 часов 17 апреля 33-летний водитель «Рено Каптюр» сбил 10-летнего мальчика. При этом школьник переходил дорогу вместе с мамой, чтобы сесть в трамвай. К счастью, малыш не получил серьезных травм и его отправили лечиться домой.

Чуть позже ДТП с участием ребенка произошло на пересечении проспекта Королева и улицы Ольховой. Автомобилист на «Мерседесе» наехал на семиклассника, который пересекал дорогу по пешеходному переходу и на разрешенный сигнал светофора, но не спешился с велосипеда. В результате подросток получил перелом правой плечевой кости и сотрясение мозга.

Наконец, на проспекте Луначарского 30-летняя петербурженка наехала на 6-летнего детсадовца во время маневра на дворовой территории. Возможно, автомобилистка не заметила мальчика, сдавая назад: он получил переломы 2-3 пальцев левой стопы. Врачи скорой доставили пострадавшего в детскую больницу №19.

Подводя итог, надо подчеркнуть, что в большинстве случаев травмоопасных инцидентов все же можно избежать, проявив благоразумие и соблюдая ПДД.