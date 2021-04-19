Путин выступит на саммите по климату 22 апреля

Путин выступит на саммите по климату 22 апреля
Путин остался доволен тем, как в Петербурге борются с пандемией COVID-19. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите по климату. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Мероприятие, анонсированное правительством США, пройдет 22-23 апреля в формате видеоконференции. В рамках выступления 22 числа глава государства расскажет о подходах России к преодолению негативных последствий изменения климата.

Планируется, что участники мероприятия обсудят работу по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заинтересованности президента США в саммите с коллегой из России Владимиром Путиным. Причину такого интереса рассказал Сенатор Алексей Пушков.

владимир путин климат саммит


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге начал работу V Международный форума труда
Переломы, ушибы, ЧМТ: в Петербурге за выходные произошло восемь ДТП с ...
В Пулково остановили 33 тысячи пачек нелегальных сигарет на 2,3 миллиона
В России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинированных от коронавируса
В Петербурге прошел смотр полицейского мототранспорта
Путин выступит на саммите по климату 22 апреля
Спортивный комментатор Алексей Меньшов: «Зенит» пока далек от новой Суперлиги
Суд в Петербурге вынес приговор шести членам националистической группировки ...