Путин выступит на саммите по климату 22 апреля

Путин остался доволен тем, как в Петербурге борются с пандемией COVID-19. Фото: kremlin.ru

Путин остался доволен тем, как в Петербурге борются с пандемией COVID-19. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите по климату. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Мероприятие, анонсированное правительством США, пройдет 22-23 апреля в формате видеоконференции. В рамках выступления 22 числа глава государства расскажет о подходах России к преодолению негативных последствий изменения климата.

Планируется, что участники мероприятия обсудят работу по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заинтересованности президента США в саммите с коллегой из России Владимиром Путиным. Причину такого интереса рассказал Сенатор Алексей Пушков.