В США два человека погибли в ДТП с ехавшей на автопилоте Tesla

Два человека погибли при аварии в ехавшем на автопилоте электромобиле Tesla в США. Автомобиль не вписался в поворот и врезался в дерево.
Трагическое ДТП произошло в субботу, 17 апреля, в штате Техас. Полиция уверена, что в момент ДТП за рулем транспортного средства никого не было.
Как сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на полицию округа Харрис, электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот. После этого Tesla загорелась, пожар тушили около четырех часов.
В результате столкновения погибли два человека, при этом одна жертва находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая — сзади.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Tesla стала самой популярной маркой автомобиля в США.