В США два человека погибли в ДТП с ехавшей на автопилоте Tesla

Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот. Фото: pixabay.com

Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот. Фото: pixabay.com

Два человека погибли при аварии в ехавшем на автопилоте электромобиле Tesla в США. Автомобиль не вписался в поворот и врезался в дерево.

Трагическое ДТП произошло в субботу, 17 апреля, в штате Техас. Полиция уверена, что в момент ДТП за рулем транспортного средства никого не было.

Как сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на полицию округа Харрис, электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот. После этого Tesla загорелась, пожар тушили около четырех часов.

В результате столкновения погибли два человека, при этом одна жертва находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая — сзади.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Tesla стала самой популярной маркой автомобиля в США.