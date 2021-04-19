В Евросоюзе ждут «Спутник V» не раньше конца этого года

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что российская вакцина «Спутник V» в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) будет доступна в Европе не раньше конца текущего года.

Он отметил, что в первую очередь необходимо получение разрешения на продажу от независимого Европейского агентства по лекарственным средствам, которое изучит российское досье в ближайшие недели.

«Важные данные по-прежнему отсутствуют, поэтому процесс оценки должен занять больше времени…Не думаю, что значительное количество доз «Спутника V» будет доступно для Европы до конца 2021 года», — цитирует его французская газета Figaro.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Чехии захотели применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарств. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.