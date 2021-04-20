В Чехии не считают взрыв на складе нападением России

В Чехии не считают взрыв на складе нападением России
При теракте во Врбетице погибли два человека. Фото: Pixabay

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался считать взрыв на складе боеприпасов в деревне Врбетице, при котором погибли два человека, терактом со стороны России.

Глава чешского правительства заявил, что инцидент во Врбетице, который произошел в 2014 году, произошел из-за нападения агентов ГРУ на товар, который принадлежал бизнесмену, торговцу оружием из Болгарии.

Бабиш подчеркнул, что власти не могут опубликовать официальный отчет о произошедшем в чешской деревне.

Ранее, вечером 17 апреля, премьер-министр заявил, что Чехия заподозрила спецслужбы России в причастности ко взрыво во Врбетице. Чешский генпрокурор Павел Земан отметил, что за инцидентов стояли Александр Петров и Руслан Боширов, которых заподозрили в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов, им дали 48 часов на выезд, а местная полиция объявила в розыск Петрова и Баширова.

Вечером 18 апреля Россия приняла ответные меры. Персонами нон грата объявили 20 сотрудников посольства, они должны были покинуть Россию в течение 24 часов.

В Кремле реакцию Чехии назвали провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Чехия не исключает новые пропорциональные меры против России.

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