В Ленобласти второй день 90 человек подхватили коронавирус

В Ленобласти второй день 90 человек подхватили коронавирус
В области ковид-19 подхватили 90 человек. Фото: pixabay

В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксирован 90 случай заражения коронавирусом, показатель такой же, как и днем ранее. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 41 630 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 38 953 пациента, число смертельных исходов достигло 1 081.

Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 687 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Северная столица находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 996 человека. Третье место у Подмосковья — 562 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге свободно больше 21% коек для ковид-пациентов.

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