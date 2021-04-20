На проспекте Энгельса грабитель, напавший на табачную лавку, умер от пули охранника

Минувшей ночью в Выборгском районе совершили нападение на круглосуточную табачную лавку, расположенную на проспекте Энгельса. Инцидент произошел около пяти утра.

В торговое помещение зашли двое мужчин, один из которых имел при себе некий строительный инструмент, видимо, использовавшийся в качестве оружия. Злоумышленники, не церемонясь, начали крушить стеклянные витрины и засовывать товар в мешки. Продавец успела нажать на тревожную кнопку и к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП).

ЧОПовцы попытались задержать грабителей, но преступники стали оказывать сопротивление, вытащив ножи. Тогда охранникам пришлось применить оружие. Пуля задела одного из нападавших, второму удалось сбежать. Хотя 25-летнего молодого человека доставили в больницу, спасти его жизнь врачам, увы, не удалось. Сейчас полиция разыскивает его подельника. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Супермаркеты и магазины, особенно круглосуточные, часто привлекают внимание преступников: воров и грабителей. Однако риск разбойных нападений на торговые точки сохраняется даже днем. Так, 9 апреля в супермаркет на улице Шелгунова в Невском районе Петербурге вошли трое мужчин. Не стесняясь других посетителей, они взяли с полок товары и попытались пронести их мимо кассы.

Администратор, продавец и директор магазина бросились наперекор злоумышленникам, пытаясь их задержать, но нарушители внезапно оказали вооруженное сопротивление: администратор получил удар молотком по затылку, а директор пострадал от распыленного в лицо перцового баллончика.

После этого грабители сели в «Хендай Солярис» и скрылись с места происшествия. Преступники все еще разыскиваются. Сумма материального ущерба не уточняется, но, пожалуй, будет особенно печально, если окажется, что разбойники готовы наносить серьезные травмы ради продуктов на несколько сотен или даже тысяч рублей.

В начале апреля в Выборгском районе вновь произошла история, во время которой пойманный с поличным преступник активно сопротивлялся, пытаясь сбежать. Инцидент случился в пятницу, 2 апреля, в супермаркете на проспекте Художников. Злоумышленник, ударив директора магазина, прибрал себе товары на сумму более 5 тысяч рублей и пытался скрыться.

К счастью, в этот раз никто не пострадал, а задержать горе-вора удалось сотрудникам торговой точки. Они удерживали его до приезда правоохранителей. Оказалось, что незадачливый преступник ранее уже попадал под суд за кражи и насилие в отношении представителей власти.

Порой, однако, петербуржцы готовы идти на все, чтобы доказать свою невиновность. Так произошло в магазине на Театральной улице в Красном Селе. Охранник заподозрил посетителя в краже, а тот решил красноречиво продемонстрировать, почему ЧОПовец не прав.

Мужчина, сопровождая свои действия сложносочиненными выражениями, буквально спустил штаны, оставшись в одних ботинках. Украденных товаров при нем, действительно, не было. Тем не менее, экспрессивный посетитель все равно навлек на себя внимание правоохранителей: нахождение обнаженным в общественном месте является административным правонарушением.