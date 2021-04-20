Одобрен проект реконструкции оранжереи усадьбы Рапти в Ленобласти

Сейчас в усадьбе есть Дом культуры, библиотека, «Почта России» и администрация Дзержинского сельского поселения. Фото: КГИОП

Сейчас в усадьбе есть Дом культуры, библиотека, «Почта России» и администрация Дзержинского сельского поселения. Фото: КГИОП

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» одобрила проект реконструкции объекта культурного наследия «Оранжерея» в усадьбе Рапти в Лужском районе. В здании сделают расстекловку, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Также в рамках капитального ремонта проведут расчистку и реставрацию фасадов. Укрепят и усилят стены и дверные проёмы. Также отремонтируют кровлю и заменят окна. Работу начнут в нынешнем году.

Сейчас в усадьбе есть Дом культуры, библиотека, «Почта России» и администрация Дзержинского сельского поселения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большегрузам запретили въезд в Старую Ладогу.